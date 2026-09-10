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Царьград

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Ефимов сообщил об открытии трех станций метро в Москве ко Дню города

Ефимов сообщил об открытии трех станций метро в Москве ко Дню города

В Москве открылись три новые станции метро Рублёво-Архангельской линии. Владимир Ефимов рассказал, что "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" посвящены героической истории России.

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