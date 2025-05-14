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Дипломат Прауд: Путин принял верное решение, предложив начать переговоры

Дипломат Прауд: Путин принял верное решение, предложив начать переговоры

Экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд в своём YouTube-канале заявил, что президент России Владимир Путин принял верное решение, проигнорировав призывы европейских лидеров к прекращению огня, при этом предложив перейти к прямым переговорам.

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