Экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд в своём YouTube-канале заявил, что президент России Владимир Путин принял верное решение, проигнорировав призывы европейских лидеров к прекращению огня, при этом предложив перейти к прямым переговорам.
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