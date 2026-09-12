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Генарал Лассаль. Пик славы и гибель храбрейшего кавалериста французской армии

Генарал Лассаль. Пик славы и гибель храбрейшего кавалериста французской армии

Э. Детай. Лассаль ведёт в атаку 1-й кирасирский̆ полк при ВаграмеВ предыдущей статье мы говорили о происхождении, молодости и начале военной службы Антуана-Шарлая-Луи Лассаля — автора знаменитой фразы:Un hussard qui a vécu jusqu'à 30 ans n'est pas un hussard, mais un.

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