Дизайн детской. Кстати, совсем не обязательно делать всё ярким и режущим глаз. Это стереотип, что раз дети любят яркое, то надо им и комнату яркую.
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Дизайн детской. Кстати, совсем не обязательно делать всё ярким и режущим глаз. Это стереотип, что раз дети любят яркое, то надо им и комнату яркую.