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Асхабадзе о старте «Факела»: «Во всех 3 турах нас никто по полю рылом не возил, но 2 очка — это мало»

Гендиректор «Факела» оценил старт команды в Мир РПЛ. — Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами.

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