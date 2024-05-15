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Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Ниццей», «Марсель» – с «Реймсом» в перенесенных матчах

Также в среду «Марсель» встретится на выезде с «Реймсом». Чемпионат Франции Перенесенные матчи 32-го тура Реймс – Марсель Дата проведения 15 мая, 22.

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