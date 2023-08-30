Объявлено место погребения Евгения Пригожина С утра сегодня царило столпотворение и неразбериха. Информация, что похороны погибших в авиакатастрофе в Тверской области состоятся сегодня, стала поступать накануне.
"Ощущение, что похороны Пригожина организовал сам Пригожин"
Комментарии
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Константин Котельников
Можно строить любые версии произошедшего, но фактом остается то, что напуганные маршем на Москву, могли организовать покушение на Евгения Викторовича, он стал для некоторых весьма неудобен, мог многое поведать людям о российской закулисе... Cui prodest? Cui bono?
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4 час.
Вячеслав Галимов
Я думаю что МО замешено . Говногенералы отомстили . Карьеристы , коррупционеры и бездари . Земля Пухом Евгению Викторовичу и его боевым товарищам .
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2 час.
Константин Котельников
Без неофициального одобрям-с ни у одного "енерала" даже прыщ на жопе не вскочит, а уж чьё это одобрям-с...
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2 час.
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