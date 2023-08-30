"Ощущение, что похороны Пригожина организовал сам Пригожин"

Константин Котельников Можно строить любые версии произошедшего, но фактом остается то, что напуганные маршем на Москву, могли организовать покушение на Евгения Викторовича, он стал для некоторых весьма неудобен, мог многое поведать людям о российской закулисе... Cui prodest? Cui bono?

Вячеслав Галимов Я думаю что МО замешено . Говногенералы отомстили . Карьеристы , коррупционеры и бездари . Земля Пухом Евгению Викторовичу и его боевым товарищам .