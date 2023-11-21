Стройматериалы начали дорожать после урагана в Алтайском крае

Коммунальщики считают, что власть должна вмешаться в процесс и наладить доставку необходимых для ремонта стройматериалов — времени на восстановительные работы остается все меньше Строительные магазины начали поднимать цены на свои товары после урагана, который прошелся по Алтайскому краю.
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