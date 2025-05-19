СМИ: Путин уверен в прорыве ВС РФ к концу 2025 года

Владимир Самборский

Похоже, страна настраивается на долгую войну (по Мединскому)? Значит, за 4 года освободим наконец ЛНР? Не долго ли? Вся ВОВ длилась меньше 4 лет, а сколько солдатам пришлось протопать пешком тогда (техника появилась ближе к концу)... А теперь 100 км за 4 года? Т. Сталин в гробу уже много раз перевернулся от злости!!! Сколько можно славянам друг друга убивать? Кому это надо? Ведь каждый день - это десятки и сотни потерь. Остается думать, что так было и задумано и кому- то это надо!?