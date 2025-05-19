Президент РФ Владимир Путин уверен, что российские войска смогут совершить новый прорыв к концу 2025 года и взять под полный контроль ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
СМИ: Путин уверен в прорыве ВС РФ к концу 2025 года
Комментарии
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Владимир Самборский
Похоже, страна настраивается на долгую войну (по Мединскому)? Значит, за 4 года освободим наконец ЛНР? Не долго ли? Вся ВОВ длилась меньше 4 лет, а сколько солдатам пришлось протопать пешком тогда (техника появилась ближе к концу)... А теперь 100 км за 4 года? Т. Сталин в гробу уже много раз перевернулся от злости!!! Сколько можно славянам друг друга убивать? Кому это надо? Ведь каждый день - это десятки и сотни потерь. Остается думать, что так было и задумано и кому- то это надо!?
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не славяне славян, а нацистов ВС РФ уничтожает. А потому по ххх, какого они, нацисты, роду-племени. И нечего их жалеть всяким нетвойнистам, типа вас, неуважаемый.
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9 час.
Misha Glusch
может нам еще раз поменять доктрину о применении яо?
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9 час.
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