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МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области

МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области

Пресс-служба МЧС России поделилась информацией о том, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции и последующего затопления территорий Херсонской области, работники МЧС смогли спасти более 2200 человек.

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