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Царьград

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Путина в Курске встретила икона "Собора Святых Покровителей воинства российского"

Путина в Курске встретила икона "Собора Святых Покровителей воинства российского"

На видео с Владимиром Путиным в командном пункте курской группировки войск заметили икону "Собора Святых Покровителей воинства российского".

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Комментарии
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Амара Карпова
Президенту идет военная форма👍👍😎😎😎
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