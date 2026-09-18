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Полнолуние в сентябре 2026 года: когда взойдёт Урожайная Луна

Сентябрьское полнолуние 2026 года будет необычным: на небе появится Урожайная Луна. Рассказываем, когда её лучше наблюдать и почему она получила такое название.

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