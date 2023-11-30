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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Как севастопольцам правильно решать коммунальные дела

Как севастопольцам правильно решать коммунальные дела

Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (управляющими организациями, товариществами собственников жилья (ТСН, ТСЖ), жилищными кооперативами (ЖСК, ЖК, ПК).

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