Как севастопольцам правильно решать коммунальные дела

Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (управляющими организациями, товариществами собственников жилья (ТСН, ТСЖ), жилищными кооперативами (ЖСК, ЖК, ПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии