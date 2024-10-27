Серхио Перес: Постараюсь выиграть гонку в Мексике в следующем году

Серхио Перес: Постараюсь выиграть гонку в Мексике в следующем годуGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес заявил, что пилот RB Лиам Лоусон испортил ему домашнюю гонку.
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