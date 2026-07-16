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Вузы в России будут выявлять прогульщиков с помощью ИИ

Вузы в России будут выявлять прогульщиков с помощью ИИ

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта будет выявлять прогульщиков в российских вузах. Такое технологическое решение разработала компания NtechLab, технологический партнер госкорпорации "Ростех".

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