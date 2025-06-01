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Аналитик Маркель: Зеленский может не пойти на уступки, чтобы сохранить власть

Аналитик Маркель: Зеленский может не пойти на уступки, чтобы сохранить власть

Австрийский аналитик Геральд Маркель считает, что украинский президент Владимир Зеленский может отвергнуть предложенные делегацией России мирные предложеня на переговорах 2 июня в Стамбуле, чтобы ему удержаться у власти и продлить свои полномочия.

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