Аналитик Маркель: Зеленский может не пойти на уступки, чтобы сохранить власть

Австрийский аналитик Геральд Маркель считает, что украинский президент Владимир Зеленский может отвергнуть предложенные делегацией России мирные предложеня на переговорах 2 июня в Стамбуле, чтобы ему удержаться у власти и продлить свои полномочия.