Группа «Самолет» запустила фонд для частных инвесторов

Группа «Самолет» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) на коммерческую недвижимость, к которому будет доступ у неквалифицированных инвесторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию розничных фондов «Самолета» Евгения Большакова.