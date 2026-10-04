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Гибель брата подкосила дочь Синди Кроуфорд

Гибель брата подкосила дочь Синди Кроуфорд

Кайя Гербер тяжело переживает внезапную смерть старшего брата Пресли, скончавшегося в возрасте 27 лет в рехабе.

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