РОССТАТ НЕДОГЛЯДЕЛ: ВСПЛЫЛИ СТРАШНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБНИЩАНИЯ ЛЮДЕЙ

ФОТО: TIPPAPATT/SHUTTERSTOCK.COM, HALFPOINT/SHUTTERSTOCK.COM, ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ После Горбачёва с его "социализмом с человеческим лицом" ни один из руководителей страны не ответил на простейший вопрос – в каком обществе, при каком строе мы живём.