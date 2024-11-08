RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...«Европе не по зуб...
  • Юрий Зубрин
    Лицо типичного дегенерата!Ермак обвинил ряд...
  • Юрий Зубрин
    Очередного "поцриота" отловили? Обычно они только в сетях "воюют".Жили со мной рядом такие ,а как случилось, сразу в ...Военкомат в Одесс...

WP: роботакси Маска могут раньше допустить на дороги США после победы Трампа

WP: роботакси Маска могут раньше допустить на дороги США после победы Трампа

Беспилотные роботакси Cybercab от автопроизводителя Tesla, принадлежащего американскому предпринимателю Илону Маску, могут раньше получить допуск на дороги после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх