WP: роботакси Маска могут раньше допустить на дороги США после победы Трампа

Беспилотные роботакси Cybercab от автопроизводителя Tesla, принадлежащего американскому предпринимателю Илону Маску, могут раньше получить допуск на дороги после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post.
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