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Кухня и дом

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Как я выбирала идеальный кухонный фартук: личный опыт, ошибки и чек-лист вместо паники

Как я выбирала идеальный кухонный фартук: личный опыт, ошибки и чек-лист вместо паники

Ремонт на кухне — это всегда марафон, где финишная прямая часто оказывается самой коварной. Я помню то чувство, когда гарнитур уже практически выбрали, мебельщик начал задавать неудобные вопросы про сроки, а я застыла в ступоре перед выбором фартука.

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