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В Китае за девять месяцев создано 10,52 млн городских рабочих мест

В Китае за девять месяцев создано 10,52 млн городских рабочих мест

Китай создал 10,52 млн новых городских рабочих мест с января по сентябрь 2026 года, выполнив 87,7% годового плана.

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