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Царьград

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"Прошу вас отказаться от походов в лес": ВСУ начали сбрасывать с дронов взрывные тубусы

"Прошу вас отказаться от походов в лес": ВСУ начали сбрасывать с дронов взрывные тубусы

Украинская армия целенаправленно охотится на простых русских людей. ВСУ начали сбрасывать с дронов взрывные тубусы, от которых страдают гражданские люди в приграничье.

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