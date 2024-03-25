Страна и люди
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Страна и люди

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Геноцид населения Украины продолжается

Геноцид населения Украины продолжается

Командир 101 ТРО приехал в Ужгород наградить военкомов, которые регулярно поставляют ему "свежее мясо".

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Как может &quot;продолжатся геноцид населения Украины&quot;, если нет такой нации? Ни как не может, так как это искусственно придуманный поляками народ, который в большинстве своем русский народ, но долгое время был окраиной Польши и звался он пешками - быдлом. То есть, по простому скотиной!
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