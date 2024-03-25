Геноцид населения Украины продолжается

Алексей Сафронов

Как может "продолжатся геноцид населения Украины", если нет такой нации? Ни как не может, так как это искусственно придуманный поляками народ, который в большинстве своем русский народ, но долгое время был окраиной Польши и звался он пешками - быдлом. То есть, по простому скотиной!