Командир 101 ТРО приехал в Ужгород наградить военкомов, которые регулярно поставляют ему "свежее мясо".
Геноцид населения Украины продолжается
Комментарии
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Алексей Сафронов
Как может "продолжатся геноцид населения Украины", если нет такой нации? Ни как не может, так как это искусственно придуманный поляками народ, который в большинстве своем русский народ, но долгое время был окраиной Польши и звался он пешками - быдлом. То есть, по простому скотиной!
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