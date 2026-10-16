Oil prices were mixed in Thursday's trading session, with prospects of the United States easing restrictions on Russia's crude helping ease the international benchmark while attacks on vessels in the Middle East provided support.
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