Мигрантская дорога имени Трампа

А вот желание ряда стран наказать Мадрид за строптивость в отношении натовского требования увеличить военный бюджет до пяти процентов ВВП и отказ предоставить США базы на своей территории для подготовки атак на Иран вполне логично.
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