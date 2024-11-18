Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие президента США Джо Байдена, а также премьер-министров Канады и Италии Джастина Трюдо и Джорджи Мелони на общем фото лидеров «Большой двадцатки» (G20).
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