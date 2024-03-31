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В Астрахани отремонтируют дорогу к детской поликлинике

В Астрахани отремонтируют дорогу к детской поликлинике

Подрядная организация возьмется за ремонт дороги в одном из самых оживленных районов города. Уже в этом месяце в Советском районе начнут восстановливать подъездной путь на проезде Воробьева, который ведет к детской поликлинике №5.

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