В Астрахани отремонтируют дорогу к детской поликлинике

Подрядная организация возьмется за ремонт дороги в одном из самых оживленных районов города. Уже в этом месяце в Советском районе начнут восстановливать подъездной путь на проезде Воробьева, который ведет к детской поликлинике №5.
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