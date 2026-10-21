Китайская команда устроила световые дроновые шоу в Техасе. Она установила два рекорда Гиннесса: по числу дронов, запущенных за неделю, — 71 207, а также по самой большой фигуре мифического существа в небе — 10 183 дрона.
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