Новая статья: Итоги 2023 года: смартфоны После 2022-го кажется, что и писать уже о...

Новая статья: Итоги 2023 года: смартфоныПосле 2022-го кажется, что и писать уже особо нечего. Но надо выдохнуть и чуть отвлечься от санкций, исхода брендов (не такого массового и в итоге даже не сильно заметного — если, конечно, вы не любитель Apple) и прочего подобного веселья.