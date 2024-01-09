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Новая статья: Итоги 2023 года: смартфоны После 2022-го кажется, что и писать уже о...

Новая статья: Итоги 2023 года: смартфоны После 2022-го кажется, что и писать уже о...

Новая статья: Итоги 2023 года: смартфоныПосле 2022-го кажется, что и писать уже особо нечего. Но надо выдохнуть и чуть отвлечься от санкций, исхода брендов (не такого массового и в итоге даже не сильно заметного — если, конечно, вы не любитель Apple) и прочего подобного веселья.

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