В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

Три жителя села Давыдовка в Саратовской области погибли от отравления угарным газом, сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
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