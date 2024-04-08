Жители Земли 8 апреля смогут наблюдать полное солнечное затмение

В понедельник, 8 апреля, произойдет солнечное затмение, которое продлится свыше пяти часов. Максимальную по длительности фазу, во время которой Луна закроет Солнце почти на 4,5 минуты, смогут наблюдать жители Мексики, сообщила пресс-служба Московского планетария.