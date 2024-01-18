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Уголовное дело возбуждено после взрыва и пожара на заводе в Шахтах: на контроле Москвы

Уголовное дело возбуждено после взрыва и пожара на заводе в Шахтах: на контроле Москвы

Как сообщили в Информационном центре СК России, в Ростовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по нарушению требований охраны труда.

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