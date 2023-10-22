Игроки сообщают о проблемах с установкой Marvel's Spider-Man 2 с физического носителя...

Игроки сообщают о проблемах с установкой Marvel's Spider-Man 2 с физического носителяС момента релиза Marvel’s Spider-Man 2 прошло уже несколько дней, но, похоже, далеко не всем удается насладиться новой игрой о Человеке-пауке, так как поступают сообщения о проблемах с физической версией игры.