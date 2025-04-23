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Дамба стремительно разрушается и город под угрозой затопления: главное за сутки в Сибири

Дамба стремительно разрушается и город под угрозой затопления: главное за сутки в Сибири

В столице Сибири разрушается дамба, и люди бьют тревогу, на трассе под Красноярском произошло смертельное ДТП с ребенком за рулем, нутрициолог раскрыл секрет похудения к лету, цены на бензин в Новосибирске снова выросли, мощное землетрясение произошло на Алтае.

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