Дамба стремительно разрушается и город под угрозой затопления: главное за сутки в Сибири

В столице Сибири разрушается дамба, и люди бьют тревогу, на трассе под Красноярском произошло смертельное ДТП с ребенком за рулем, нутрициолог раскрыл секрет похудения к лету, цены на бензин в Новосибирске снова выросли, мощное землетрясение произошло на Алтае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии