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Fox News: Флорида столкнулась с неожиданным нашествием питонов

Fox News: Флорида столкнулась с неожиданным нашествием питонов

Жители штата Флорида в Соединенных Штатах страдают из-за нашествия питонов, от которых практически невозможно избавиться.

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