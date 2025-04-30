Новая площадка досмотра у Крымского моста: сокращение времени ожидания

Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края открылась новая площадка для ручного досмотра. Министерство транспорта России ожидает, что это повысит пропускную способность и комфорт в туристический сезон.
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