Каллас: в заявлениях администрации Трампа видны "российские нарративы"

Eduard Сама пляшет под чужую дудку,а всех учит.Что в Эстонии есть сланец? Вот себе в зад его пусть засунит.

Eduard Не вме в Европе идиоты как эта кухарка и славабогу.Свобода вообще не подразумевает,что бы все плясали под дудку Брюсселя или Каллас!