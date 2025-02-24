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Каллас: в заявлениях администрации Трампа видны "российские нарративы"

Каллас: в заявлениях администрации Трампа видны "российские нарративы"

Global Look Press/Fabian Sommer/dpa Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что в заявлениях американских властей по украинскому вопросу видны "российские нарративы".

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Комментарии
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Eduard
Сама пляшет под чужую дудку,а всех учит.Что в Эстонии есть сланец? Вот себе в зад его пусть засунит.
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21 час.
Eduard
Не вме в Европе идиоты как эта кухарка и славабогу.Свобода вообще не подразумевает,что бы все плясали под дудку Брюсселя или Каллас!
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21 час.
Eduard
Кухарка из страны с населением в миллион,прзволяет хлебало открывать!
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21 час.
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