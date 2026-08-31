Уваркина раскрыла масштабные законодательные изменения с 1 сентября

С 1 сентября в России начнут действовать новые законы. Евгения Уваркина, член бюджетного комитета Совфеда, подчеркнула защиту участников СВО от сокращений, ипотечные каникулы для семей и запрет на продажу вейпов на остановках.
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