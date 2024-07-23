Воронежский застройщик мог помешать выполнению госпрограммы здравоохранения

КСП отмечает, что до планового значения по финансированию не хватает всего 2,9%.Почему все-таки не удалось набрать 100? Основной причиной назвали неисполнение обязательств одним из подрядчиков работ, проходящих в рамках госпрограммы.
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