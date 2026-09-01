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stroim21

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Как я планирую розетки: 15 правил, которые избавляют от удлинителей навсегда

Как я планирую розетки: 15 правил, которые избавляют от удлинителей навсегда

Каждый раз, когда захожу в чью-нибудь свежеотремонтированную квартиру, первым делом замечаю не дизайнерские обои и не дорогой паркет, а паутину проводов, которая тянется из-под дивана к телевизору, огибает дверной проём и исчезает где-то за шторой.

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