Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин

"Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин

© Kremlin Pool/Globallookpress К работе в качестве уполномоченного по делам президента России в Уральском федеральном округе приступил комбат "Колыма" - Артём Жога накануне принял предложение Владимира Путина, подчеркнув, что считает себя солдатом страны и работать будет на том фронте, где он в данный момент необходим.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Это радует, что такого человека назначил на такую должность президент. Хочется только пожелать ему успеха в этом трудном деле.
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6 час.
Светлана Ефименко
удачИ ЖОГЕ , МУДРОСТИ. ТЕРПЕНИЯ ,СИЛ И ЗДОРОВЬЯ!ДАВНО ПОРА РАЗВОРОШИТЬ ЭТОТ ЕЛЬЦИН ЦЕНТР! ОНО КАК ОСИНОЕ ГНЕЗДО ВСЕ КТО ПРОТИВ ПУТИНА,В,В И ПРОТИВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!
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3 час.
Валерий Беседин
Таких как Жога во власти должны быть тысячи!!!)))
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3 час.

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