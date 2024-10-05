"Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин

© Kremlin Pool/Globallookpress К работе в качестве уполномоченного по делам президента России в Уральском федеральном округе приступил комбат "Колыма" - Артём Жога накануне принял предложение Владимира Путина, подчеркнув, что считает себя солдатом страны и работать будет на том фронте, где он в данный момент необходим.