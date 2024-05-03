Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Соколова
    Мне лично это не нравится. Совсем обленились женщины.Ухоженная женщина...
  • Татьяна Королева
    Статья хорошая. Автор понимает то,о чем пишет.Ухоженная женщина...
  • Владимир Акулов
    Если  в  семье  проблемы  ,  конечно  ,больше  старается  терпеть  жена  ...Из-за  гендерных  различий...Ведь  Главна...А почему мужчины ...

Ухоженная женщина, одетая по возрасту… 4 устаревших тренда во внешности, которые все только портят

Ухоженная женщина, одетая по возрасту… 4 устаревших тренда во внешности, которые все только портят

Постепенно тихая революция, произошедшая в головах женщин, переместилась на улицы. Дамы оделись удобнее, стали относиться к одежде проще, и вопли стилистов из серии «Как не выглядеть провинциалкой», «Как отвлечь внимание от округлых форм» и «Почему нельзя носить длинные волосы после сорока» уже мало кого волнуют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Королева
Статья хорошая. Автор понимает то,о чем пишет.
Ответить
13 час.
Елена Соколова
Мне лично это не нравится. Совсем обленились женщины.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх