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Газета «Культура»

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Никита Михалков может выступить на XII Форуме объединенных культур

Никита Михалков может выступить на XII Форуме объединенных культур

В Санкт-Петербурге готовятся к проведению масштабного культурного события. С 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге состоится XII Международный форум объединенных культур.

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