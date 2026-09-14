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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о новой арене в Нижнем Новгороде: «От губернатора многое зависело. Он понимает, что через спорт мы можем воспитывать патриотов России. Здесь можно проводить ЧМ, Матч звезд»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о новой арене в Нижнем Новгороде.

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