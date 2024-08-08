PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сайт "примитивная преса" придумывает свои пддС 8 августа это д...
  • Eduard
    Плевать!Что вы там все ищите,этот FREEDOM?Приморцы заметили...
  • Владимир Пятицкий
    идиоты население останеться без товаров круглые дебилы точно госдураВ России придумал...

Российские дилеры заявили о критическом росте цен на автомобили

Российские дилеры заявили о критическом росте цен на автомобили

Российские автодилеры бьют тревогу в связи с планируемым увеличением утилизационного сбора. По данным «Российских автодилеров» (РОАД), к 2030 году купить машину смогут только 5-7 процентов россиян, при этом копить на авто придется всю жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх