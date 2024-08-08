Российские дилеры заявили о критическом росте цен на автомобили

Российские автодилеры бьют тревогу в связи с планируемым увеличением утилизационного сбора. По данным «Российских автодилеров» (РОАД), к 2030 году купить машину смогут только 5-7 процентов россиян, при этом копить на авто придется всю жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.
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