Российские дилеры заявили о критическом росте цен на автомобили

Российские автодилеры бьют тревогу в связи с планируемым увеличением утилизационного сбора. По данным «Российских автодилеров» (РОАД), к 2030 году купить машину смогут только 5-7 процентов россиян, при этом копить на авто придется всю жизнь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.