Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«НА УКРАИНЕ ПЕРВЫЙ F-16 — КАПУТ!» НЕМЦЫ ТО ЛИ ШУТЯТ, ТО ЛИ КОЛДУЮТ

«НА УКРАИНЕ ПЕРВЫЙ F-16 — КАПУТ!» НЕМЦЫ ТО ЛИ ШУТЯТ, ТО ЛИ КОЛДУЮТ

Желтое остекление кабин американских истребителей — это не тонировка. Это — старость Немцы в паблике «Informationen für das GHZ Mecklenburg-Strelitz» выложили видео падения F-16 («Боевого сокола»), якобы первого американского лiтака, сбитого в зоне СВО, но на российских каналах нет подтверждений до сих пор.

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