Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают

«Штаты могут рассчитаться с нами за минуту, а Европе придётся потратить на возврат долгов месяцы или даже годы» Михаил Зубов Фото: IMAGO/Future Image/ ТАСС Материал комментируют: Антон Орлов Константин Смирнов Минпромторг начал составлять список санкций, которые мешают российским компаниям вести бизнес.