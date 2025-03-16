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S&P 500 (March Contract) - Stock Market Loses $5 Trillion!

S&P 500 (March Contract) - Stock Market Loses $5 Trillion!

S&P 500 (March Contract) - Stock Market Loses $5 Trillion! E-mini S&P 500 Futures (Mar 2025) CME_MINI:ESH2025 LegendSince The S&P 500′s rapid 10% decline from a record high into correction territory has wiped out trillions of dollars in market value.

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