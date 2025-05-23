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Турсунов о Паолини: «Она дико мощная, у нее мяч летит как из пушки»

Турсунов о Паолини: «Она дико мощная, у нее мяч летит как из пушки»

Итальянка на тысячнике в Риме взяла титул и в одиночке, и в паре. «Когда смотришь на Паолини, кажется, что она такая маленькая, небольшого роста [163 см] и вечно улыбчивая.

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